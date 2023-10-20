В донском парке «Лога» сотни растений из прудов переместили в теплицы

Фото: парк «Лога»

Сотни растений из прудов в донском парке «Лога» переместили в теплицы. Об этом сотрудники сообщили на своей странице в соцсетях 19 октября.Из прудов болотные растения убрали с наступлением заморозков в подвал. В том числе, в теплицы «переселили» пантадерию, рогоз, тростник вариегата, ирис болотный, сусак зонтичный, нимфею и папирус. К примеру, папирусы хранятся зимой в специальных кубах с водой, а нимфеи - на дне пруда.Стоит отметить, что растения убирают в подвал с температурой +5 градусов и без освещения. Так они могут перезимовать.