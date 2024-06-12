Фото: парк «Лога»

В парке «Лога» в Ростовской области появилась птица - гвинейский турако. Информацию об этом разместили в социальных сетях зоосада 10 июня.Название этой птицы переводится как «бананоед». Турако действительно питается тропическими фруктами. Вокруг глаз у птицы имеются красные кожистые кольца, похожие на маску.Гвинейский турако живет в равнинных и пойменных лесах Западной Африки. Этот вид не очень хорошо летает и предпочитает прыгать с ветки на ветку.Напомним, что 30 мая стало известно, что в парке появился тукан – черногорлый арасари.