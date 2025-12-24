В парке «Дружба» в Ростове деревья могут погибнуть после посадки
В парке «Дружба» в Ростове деревья могут погибнуть после посадки. Такие опасения высказали градозащитники после заседания рабочей группы по благоустройству городской территории в Северном районе донской столицы.
Эксперты презентовали готовый проект с проработанной парковой и зеленой зоной. В планах у специалистов - высадка в парке более 1 400 деревьев и около 4 000 кустарников. Это увеличит число уже существующих растений в парке практически вдвое. Но в предложенной инициативе общественники выявили недочеты.
Градозащитники обеспокоены, что без необходимого ухода саженцы не смогут приспособиться к новым условиям после посадки и погибнут. Если не продумать системы поливки на этапе разработки проекта, то есть вероятность, что в будущем этому вопросу не будет уделено необходимое внимание. А при таком подходе высок риски возникновения проблем с зеленой зоной.
Не соответствует пожеланиям и обустройство центральной аллеи. Прогулочная зона расположена на солнце. Деревьев, которые могли бы создавать на ней тень, нет.
Но нельзя не выделить и положительные моменты в прошедшем заседании. Благодаря участию в дискуссиях общественников было увеличено количество деревьев в парке, уменьшена ширина дорожек в пользу растений, а также сохранена зона с деревянным покрытием у воды и деревянные дорожки между деревьями. Так как покрытие из плитки может нагреваться в жаркую погоду. А это отрицательно сказывается на окружающей среде.
До конца января проект будет проходить госэкспертизу. Первый этап благоустройства, если все пойдет по плану, начнется уже к весне 2026 года.