- Очень волнует уход за теми растениями, которые планируют высадить. Капельный полив предусмотрен только для входной зоны на первой лестнице. А по уходу за остальной территорией ничего не ясно, - сообщает градозащитница Елена Хатламаджиян.

- Если вы, спросите у людей «Что важнее: вид на воду или тень летом?», то большинство ответят, что тень. Этот парк именно этим и славился: тенью и прохладой. Это был оазис в нашем жарком пекле летом. Как донести до этих людей, что без деревьев пляж летом превратиться раскаленную сковороду и на нем не возможно будет находиться, я не знаю, - комментирует общественница.

Фото: Елена Хатламаджиян

В парке «Дружба» в Ростове деревья могут погибнуть после посадки. Такие опасения высказали градозащитники после заседания рабочей группы по благоустройству городской территории в Северном районе донской столицы.Эксперты презентовали готовый проект с проработанной парковой и зеленой зоной. В планах у специалистов - высадка в парке более 1 400 деревьев и около 4 000 кустарников. Это увеличит число уже существующих растений в парке практически вдвое. Но в предложенной инициативе общественники выявили недочеты.Градозащитники обеспокоены, что без необходимого ухода саженцы не смогут приспособиться к новым условиям после посадки и погибнут. Если не продумать системы поливки на этапе разработки проекта, то есть вероятность, что в будущем этому вопросу не будет уделено необходимое внимание. А при таком подходе высок риски возникновения проблем с зеленой зоной.Не соответствует пожеланиям и обустройство центральной аллеи. Прогулочная зона расположена на солнце. Деревьев, которые могли бы создавать на ней тень, нет.Но нельзя не выделить и положительные моменты в прошедшем заседании. Благодаря участию в дискуссиях общественников было увеличено количество деревьев в парке, уменьшена ширина дорожек в пользу растений, а также сохранена зона с деревянным покрытием у воды и деревянные дорожки между деревьями. Так как покрытие из плитки может нагреваться в жаркую погоду. А это отрицательно сказывается на окружающей среде.До конца января проект будет проходить госэкспертизу. Первый этап благоустройства, если все пойдет по плану, начнется уже к весне 2026 года.