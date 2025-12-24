Фото: Дондей

В Ростове на новогодние праздники изменится график работы общественного транспорта. По данным городской администрации, все праздничные дни городской транспорт будет ходить по графику выходного дня.Работа общественного пассажирского транспорта будет продлена до 01:00 в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года.В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, городской транспорт будет работать до 04:00 утра. В этот период автобусы № 8, 49, 65а и 75 будут следовать до Центрального рынка с 23:00.Трамваи № 1 и 4 будут ехать от проспекта Буденновского до Театрального по улице Горького, а затем по привычным маршрутам 6 января с 22:00 до 18:00 следующего дня.