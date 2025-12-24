Новости
В Ростовской области вторую за день школу эвакуировали из-за угрозы минирования

В Ростовской области вторую за день школу эвакуировали из-за угрозы минирования. Инцидент случился 24 декабря на улице Московская, 141 в Азове.

В этот день во время учебных занятий в школе №9 заработала сирена. Ученики успели надеть на себя верхнюю одежду и выйти на улицу. На место прибыли оперативные спецслужбы. Школьники остались ждать результата проверки.

- Поступило сообщение о якобы существующей опасности в одной из местных школ. Правоохранители провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было, - уточнили в донской полиции.


Отметим, еще одна эвакуация 24 декабря произошла в школе №3 в Цимлянске. Учеников вывели на улицу в целях безопасности. Причиной этих мер стало сообщение о минировании. К счастью, угроза не подтвердилась.
Фото: Соцсети
