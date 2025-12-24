В Ростове на Вавилова образовалась пробка почти на два километра из-за ДТП

Фото: Яндекс.карты

В Октябрьском районе Ростова на улице Вавилова 24 декабря образовалась пробка из-за ДТП. Длина затора 1,72 километра. Об этом сообщают Яндекс.Карты и местные телеграм-каналы.Затор парализовал движение на улице от проспекта Королева до переулка Технологического. На картах участок дороги горит ярко-красным цветом.В городских телеграм-каналах, автолюбители сообщают о фуре, которая перегородила Вавилова. В совокупности все вместе усугубляет движение автомобилей. Некоторые водители негодуют и отмечают, что проблемы пробок в Ростове история давняя.