В Ростове на Вавилова образовалась пробка почти на два километра из-за ДТП

В Октябрьском районе Ростова на улице Вавилова 24 декабря образовалась пробка из-за ДТП. Длина затора 1,72 километра. Об этом сообщают Яндекс.Карты и местные телеграм-каналы.

Затор парализовал движение на улице от проспекта Королева до переулка Технологического. На картах участок дороги горит ярко-красным цветом.

В городских телеграм-каналах, автолюбители сообщают о фуре, которая перегородила Вавилова. В совокупности все вместе усугубляет движение автомобилей. Некоторые водители негодуют и отмечают, что проблемы пробок в Ростове история давняя.
Фото: Яндекс.карты
