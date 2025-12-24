В Ростовской области в 2025 году без вести пропали более тысячи человек

Фото: ЛизаАлерт

В 2025 году в Ростовской области было зарегистрировано 1020 случаев исчезновения людей, о чем сообщает портал DonDay, ссылаясь на данные поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Этот год, как и предыдущий, выдался непростым для волонтеров. К 20 декабря было зарегистрировано 1020 обращений о пропавших. Добровольцы активно участвовали в поисковых операциях. Благодаря их усилиям, 638 человек были найдены живыми, но, к сожалению, 59 человек были обнаружены мертвыми.Продолжаются поиски 69 пропавших без вести. Было установлено местонахождение 122 человек, из которых 24 были идентифицированы. На данный момент остаются нераскрытыми 99 заявок, по которым пока нет информации.В прошлом году поисковый отряд получил 1057 уведомлений об исчезновениях. Из них 649 человек удалось спасти, а о судьбе 53 до сих пор ничего не известно.