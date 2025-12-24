Жители Ростова просят придумать альтернативу новогоднему забегу
Жители Ростова обратились к главе города с просьбой придумать альтернативу новогоднему забегу «Побегай 1 января», который был отменен.
На протяжении многих лет марафон был важной частью праздника в донской столице. Особенно он полюбился семьям с детьми и желающим встретить Новый год активно и трезво. В рамках акции ростовчане собирались и преодолевали маршрут в четыре километра через центр города.
В связи с беспилотной обстановкой власти решили не проводить очередной забег — в предпраздничный месяц во время воздушной атаки погибли три человека. Еще десять пострадали.
Однако некоторые горожане не согласны с мерой. Они указывают, что общественные места по-прежнему полны людей. Люди расстроены тем, что акция, которая должна была стать для них первым вложением в здоровье и хорошее настроение новом году, не состоится.
Предложение бегать по одному и размещать видео в социальных сетях многие жители рассматривают критически — для них такой формат не сравнится с классическим марафоном.
— Мы кучу всего поотменяли для себя, чтобы забег бежать, подарков для людей-участников мы уже накупили — на какое иное мероприятие дарить символы года? — спрашивают ростовчане.
Люди просят вернуть им марафон, но с усиленной безопасностью, либо придумать какую-то альтернативу.
Отметим, что отказ от забега на 1 января возник не без предпосылок. Власти и ранее предупреждали жителей, что в связи с угрозой беспилотников массовых сборов под открытым небом на новогодние праздники не будет. Даже главную елку города открывали без торжественного мероприятия.