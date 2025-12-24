В Октябрьском районе Ростова из-за порыва без воды остались сотни людей

Фото: Дондей

В Октябрьском районе Ростова из-за аварии на сетях водоснабжения несколько улиц и садоводческих товариществ остались без воды. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».24 декабря утром на улице Оганова был обнаружен порыв на водопроводных сетях. В результате на проезжей части образовалась большая лужа, которая фактически превратилась в реку.На место происшествия прибыли ремонтные бригады. В связи с аварией подача воды была ограничена на участке от улицы Тимошенко до улицы Особенной, а также в соседних СНТ.Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к 17:00 того же дня.