Подросток распылил перцовый баллончик в лицо однокласснику с инвалидностью в Шахтах

Фото: Donday

В городе Шахты разгорелся скандал вокруг жестокого нападения на подростка с инвалидностью. Днем 16 декабря Давид стал жертвой агрессии своего одноклассника Вадима (имя изменено), который распылил ему в лицо перцовый баллончик. О случившемся рассказала тетя пострадавшего.По словам родственницы, инцидент произошел, когда Давид шел домой после школы. Вадим выследил его и, когда Давид завернул в переулок, позвал его. Как только Давид обернулся, Вадим брызнул ему в лицо перцовый баллончик. От боли Давид закричал. На помощь подоспели друзья Давида, которые оперативно промыли ему глаза молоком.Прибывшая на место мать Давида вызвала скорую помощь. Подростка госпитализировали сначала в местную больницу, а затем перевели в Ростов. Врачи диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка и констатировали частичную потерю зрения одного глаза.-Между ребятами не было серьезного конфликта, скорее, какие-то недоразумения в школе, - рассказала тетя Давида. - Вадим часто ведет себя агрессивно в классе. Он даже не раз приходил в школу с ножом и хвастался этим перед одноклассниками.Семья Давида уверена, что Вадим намеренно выбрал его в качестве жертвы, воспользовавшись его инвалидностью. Давид имеет вторую группу инвалидности, полученную в результате спортивной травмы, и испытывает трудности с движением и речью.Ситуация осложняется тем, что родители Вадима обратились в полицию с заявлением, в котором обвиняют Давида в оскорблении их сына. Семья Давида, в свою очередь, написала заявления в шахтинскую прокуратуру и вышестоящие органы в Москве. Однако, по их словам, никакой реакции от правоохранительных органов до сих пор не последовало.