Ираида и Эйюб: необычные имена набирают популярность в Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области наблюдается интересная тенденция: родители всё чаще выбирают редкие и необычные имена для своих новорожденных детей. Об этом свидетельствуют данные аналитического реестра ЗАГСа, опубликованные 24 декабря.Среди самых оригинальных женских имен, которыми ростовские семьи нарекали своих дочерей в декабре 2025 года, выделяется имя Ираида. Это красивое имя имеет древнегреческие корни и переводится как "героиня" или "дочь героя". Не менее интересными оказались и другие редкие варианты: Аврора-Любовь, Мона, Ареанна и Тася.Однако, несмотря на тягу к экзотике, классические имена по-прежнему остаются любимыми у ростовчан. Самыми популярными именами для новорожденных девочек стали: София (607), Мария (535), Ева (531), Варвара (511) и Анна (461).У мальчиков же в списке редких имен лидирует Эйюб - арабский вариант библейского имени Иов, означающий "терпеливый" или "страдалец". Встречались также и другие интересные варианты: Дамиан, Халильибрагим, Джиёншо и Умуд.Ну, а среди популярных имен лидируют проверенные временем: Михаил (714), Александр (646), Артем (573), Иван (473) и Матвей (466).