Ростовские спасатели вызволили маленького слепого щенка из ледяной западни

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Ростовские спасатели вызволили слепого щенка с затопляемого островка на Дону. Об этом сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».История началась днем 24 декабря, когда один из спасателей услышал тихий, жалобный писк, доносившийся со стороны реки. Звук доносился со стороны реки, и, придя на место, мужчина обнаружил, что он исходит из опасного места – небольшого каменного островка, который в любой момент мог оказаться под водой.И действительно, на скользких, замерзших камнях ютился маленький, беззащитный слепой щенок! Сердце спасателя сжалось от жалости. Рядом с щенком, отчаянно защищая его от холода и приближающейся воды, находилась его мама – трогательная спаниель.Понимая, что времени мало, спасатель проявил невероятное терпение и осторожность, чтобы не напугать перепуганных животных. Ему удалось подступиться к щенку и взять его на руки. Мать, верная своему инстинкту, не раздумывая, побежала следом за своим спасителем и своим ребенком.Сейчас и мама, и малыш находятся в полном порядке. Их отогрели, накормили горячим, согревающим бульоном, и предоставили безопасное место для отдыха.Добрые спасатели теперь полны решимости найти для этой чудесной семьи любящий дом. Если вы узнали этих прекрасных животных или знаете их владельцев, немедленно свяжитесь с ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».