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В отношении директора колледжа в Ростове возбудили дело

В отношении директора колледжа в Ростове возбудили дело
Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении директора колледжа. Павел Романченко подозревается в злоупотреблении полномочиями.

В 2015 году мужчина открыл колледж противопожарной и спасательной служб. Романченко брал со студентов деньги за обучение, хотя не имел на это лицензии. Когда молодые люди оканчивали колледж, им не выдавали диплом о присвоении квалификации.

В отношении Павла Романченко возбудили дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

- Сотрудники следственного органа УМВД по Ростову-на-Дону устанавливают, сколько людей пострадали от противоправных действий директора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Всех, чей ребёнок учился в колледже противопожарной и спасательной служб, просят позвонить в полицию по телефону: 8 (863) 249-13-49 или прийти по адресу: улица Доватора, 142-а, кабинет № 716.

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