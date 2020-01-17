В отношении директора колледжа в Ростове возбудили дело



Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении директора колледжа. Павел Романченко подозревается в злоупотреблении полномочиями.



В 2015 году мужчина открыл колледж противопожарной и спасательной служб. Романченко брал со студентов деньги за обучение, хотя не имел на это лицензии. Когда молодые люди оканчивали колледж, им не выдавали диплом о присвоении квалификации.



В отношении Павла Романченко возбудили дело по статье «Злоупотребление полномочиями».



- Сотрудники следственного органа УМВД по Ростову-на-Дону устанавливают, сколько людей пострадали от противоправных действий директора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Всех, чей ребёнок учился в колледже противопожарной и спасательной служб, просят позвонить в полицию по телефону: 8 (863) 249-13-49 или прийти по адресу: улица Доватора, 142-а, кабинет № 716.