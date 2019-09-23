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Директор колледжа в Ростове заставлял студентов платить за основное образование

Директор колледжа в Ростове заставлял студентов платить за основное образование
Директор ростовского колледжа брал со студентов деньги за основное образование. При этом он имел право вести деятельность только по программе дополнительного образования. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

Подозреваемый занимал должность руководителя колледжа противопожарной и спасательной служб. Он собирал деньги со студентов в период с 2015-го по 2018 год. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто пострадал из-за его махинаций. Тех студентов колледжа, которые оплатили основное образование, просят обратиться в полицию.

- В отношении директора колледжа возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Общая сумма ущерба пока устанавливается.

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