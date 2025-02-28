В октябре жители дома на Ворошилова в Батайске смогут вернуться в свои квартиры

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В Батайске дом на Ворошилова, который пострадал от пожара еще в прошлом году, отремонтируют до октября. Информацию сообщили в городской администрации.В июле в четырёхэтажном доме произошёл крупный пожар. По словам местных жителей, возгорание началось в хозяйственной постройке, а из-за сильного ветра огонь быстро распространился на крышу жилого дома № 11. Вскоре после этого крыша обрушилась, и пламя охватило сотни квадратных метров.В результате возгорания все системы жизнеобеспечения оказались обесточены, а здание нуждалось в масштабной реконструкции.Жильцов временно разместили в маневренном фонде. Все жители, зарегистрированные по этому адресу, получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей.Власти города обратились к руководству области с просьбой о выделении финансирования для проведения капитального ремонта крыши.Средства на ремонт будут поступать из трёх источников: областного бюджета, городского бюджета и взносов жителей на капитальный ремонт. Работы по капитальному ремонту будут проводиться Фондом капитального ремонта. Ремонт планируют завершить к 1 октября 2025 года.Также стоит упомянуть, что инженерные сети уже восстановлены, но запуск отопления и водоснабжения запланирован на март.