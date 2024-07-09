В Батайске из пожара в многоэтажном доме спасли домашних животных

Фото: Ростов ру

В городе Батайске Ростовской области во время пожара в четырехэтажном доме спасли домашних животных. Возгорание началось около 13:00 в здании на улице Ворошилова, 11.Из горящей многоэтажки в Ростове-на-Дону спасатели вынесли шиншиллу, хомяка и трёх котов. Животных вернули к их хозяевам.В региональном ГУ МЧС о пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.Огонь охватил 600 квадратных метров крыши здания. На месте работают более 80 пожарных и задействовано 26 единиц спецтехники. Из квартир эвакуировали 20 человек.Из-за угрозы распространения огня пожарные также вывели на улицу жильцов соседнего дома. Проезд для транспорта рядом с местом ЧП перекрыт.