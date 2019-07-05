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В огромных ямах времён Средневековья азовские археологи нашли стеклянный сосуд с золотой росписью

В огромных ямах времён Средневековья азовские археологи нашли стеклянный сосуд с золотой росписью
Археологи в Азове закончили исследование ремесленной мастерской, датируемой 14-м веком. Работы проводились на Петровском бульваре. В пределы раскопа попали три огромные ямы, которые использовались в качестве чанов. Их стенки обмазаны несколькими слоями глины, между ними учёные заметили остатки камышовых циновок. Внешне они похожи на современные декоративные половики, но во времена Средневековья они выполняли какую-то важную функцию.

- Вероятнее всего, в этих чанах обрабатывали кожу, - отметил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Но они настолько огромны, что оторопь берёт: сколько же кожи здесь обрабатывалось? Возможно, мастера работали здесь с другой органикой. Но в любом случае объём производства был немаленький.
В огромных ямах времён Средневековья азовские археологи нашли стеклянный сосуд с золотой росписью
Археологи знают, что в этих ямах находились продукты органического происхождения, так как их стены приобрели зелёный цвет. Это является признаком гниения.

- Мы можем определить только небольшое количество ремёсел. Например, те, которые связаны с огнём или резьбой по кости. Остальные профессии, как правило, оставляли очень неясные следы.

Когда производство было закрыто, эти ямы стали использоваться для складирования мусора. Среди хлама исследователи обнаружили сферонокус — небольшой круглый толстостенный сосуд. Также там были найдены осколки стеклянного кувшина, расписанного золотом и эмалью.
В огромных ямах времён Средневековья азовские археологи нашли стеклянный сосуд с золотой росписью

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