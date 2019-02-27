В одном из районов Ростовской области ввели карантин из-за массовой гибели овец



В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ввели карантин по брадзоту овец.



В ветеринарную службу из полиции поступила информация о гибели овец на ферме в хуторе Староротовка. Хозяин стада полагал, что его стадо отравили и обратился в правоохранительные органы. Но, как оказалось, причиной массового падежа стало инфекционное заболевание.

- Специалисты выехали на место и зафиксировали падеж 35 голов мелкого рогатого скота, - рассказали в пресс-службе Управления ветеринарии Ростовской области. - При этом выяснили, что несколько туш мужчина успел разделать и заморозить, а полученные отходы выбросил в собственном огороде.



Ветеринарные врачи взяли пробы материалов на анализы. Экспертиза показала, что причиной смерти животных стал возбудитель брадзота овец.



Из-за выявленного заболевания в хозяйстве введён карантин. На этот период запрещён ввод, вывод и перемещение животных, убой и использование мяса больных овец, а также их доение и использование в пищу молока.