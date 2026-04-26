В аварии в Ростовской области пострадал 16-летний водитель питбайка

В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний водитель питбайка. Авария случилась 25 апреля в хуторе Курлацкий Неклиновского района.

Предварительно, 56-летний водитель «Лады Ларгус» двигался на переулке Мостовом,25. При проезде регулируемого перекрестка на второстепенной дороге он не пропустил питбайк «Хаммер». Водитель сбил двухколесный транспорт.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 16-летний водитель питбайка и его 22-летний пассажир.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
