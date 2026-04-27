Как украсили Ростов к празднику Победы – 9 Мая: фоторепортаж

Как украсили Ростов к празднику Победы – 9 Мая: фоторепортаж
В Ростове-на-Дону готовятся к празднованию 81-летия Великой Победы. Традиционно город начали украшать к памятной дате. В этом году на тематические украшения потратили почти 20 млн рублей. Завершить подготовку к 9 Мая обещали не позднее 27 апреля.

Корреспондент Rostov.ru прошел по главным улицам города и снял праздничные конструкции и фотозоны. Украшения появились в основном на Большой Садовой: на входе в парк Горького, в районе Покровского сквера, возле кинотеатра «Ростов» и в Соборном переулке.

Примечательно, что на площади Советов фотозоны так и не появились. Вероятно, украшать главные улицы города еще не завершили. Также бросаются в глаза криво установленные цифры и буквы на одной из праздничных конструкций.

Из нового — появились флаги.

В прошлом году улицы были украшены лучше, хоть и выделили тогда на это в три раза меньше денег, чем в 2026-м.
Фото: Дондей
