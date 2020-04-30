Порядка 20 туристов вернутся из Израиля в Ростовскую область
Стала известна предварительная информация о количестве туристов, которые вернутся в Ростовскую область из Израиля. Прибытие вывозного самолёта ожидается вечером 7 мая. Лайнер вылетит из Тель-Авива, сделает остановку в ростовском Платове, а затем отправится в Екатеринбург.
По предварительным данным регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией, на рейс зарегистрировались 125 пассажиров. Из них до Ростова-на-Дону летят 79, включая 18 жителей донского региона, 20 – Краснодарского края, 10 – Ставропольского края, 8 – Воронежской области, 4 – Волгоградской области, 2 – Саратовской области и 1 – Республики Адыгея. Всех пассажиров обследуют на коронавирус и в случаи плохого самочувствия отправят в изолятор. Остальных развезут по домам на автобусах.
Напомним, 14 мая вывозным рейсом в Ростовскую область вернуть туристов, «застрявших» в Индии.