Ростовскую область накроют затяжные магнитные бури в начале мая
Ростовскую область в начале мая накроют мощные магнитные бури. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.
Шторм ожидается 1 мая и продолжится как минимум неделю. Геомагнитные удары по силе достигнут уровня G3 (сильные). Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки.
В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы избежать недомогания, лучше ограничивать количество выпитого кофеина и снизить нагрузки.