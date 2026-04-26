Ростовскую область накроют затяжные магнитные бури в начале мая

Ростовскую область в начале мая накроют мощные магнитные бури. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.Шторм ожидается 1 мая и продолжится как минимум неделю. Геомагнитные удары по силе достигнут уровня G3 (сильные). Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки.В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы избежать недомогания, лучше ограничивать количество выпитого кофеина и снизить нагрузки.