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Рейс с эвакуированными из Израиля людьми приземлился в Ростовской области

Рейс с эвакуированными из Израиля людьми приземлился в Ростовской области
В Ростовской области приземлился рейс с эвакуированными из Израиля людьми. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, самолет Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург прилетел примерно в донской региона 7 мая примерно в 21:00. На борту лайнера находились 125 пассажиров, из которых 79 вышли в Ростове-на-Дону. Кроме того, на рейсе летели 18 дончан, 20 жителей Кубани, 10 — Ставропольского края, 4 — Волгоградской области, 8 — Воронежской области, 2 — Саратовской области и 1 из Адыгеи.

Всех кто находился на борту проверили на наличие симптомов ОРВИ. Тех, кому нездоровилось, поместили в обсерватор. Остальных прибывших развезли по домам на самоизоляцию.

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