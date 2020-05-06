Рейс с эвакуированными из Израиля людьми приземлился в Ростовской области

В Ростовской области приземлился рейс с эвакуированными из Израиля людьми. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.По данным ведомства, самолет Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург прилетел примерно в донской региона 7 мая примерно в 21:00. На борту лайнера находились 125 пассажиров, из которых 79 вышли в Ростове-на-Дону. Кроме того, на рейсе летели 18 дончан, 20 жителей Кубани, 10 — Ставропольского края, 4 — Волгоградской области, 8 — Воронежской области, 2 — Саратовской области и 1 из Адыгеи.Всех кто находился на борту проверили на наличие симптомов ОРВИ. Тех, кому нездоровилось, поместили в обсерватор. Остальных прибывших развезли по домам на самоизоляцию.