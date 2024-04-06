В Новошахтинске сотни горожан остались без света 16 апреля
В Новошахтинске отключили электричество в десятках домов. Как сообщили в АО «ДонЭнерго», свет пропал из-за аварии 6 апреля около 3:00.
Лампочки погасли у горожан, проживающих в домах на улице Центральной, Международной, Ленинградской, Дернова, Бедного, Привокзальной. Аналогичная ситуация на Чаадаева, Газеты Правда, Волгоградской, Рабочей и улице 7-го Ноября.
Бригады рабочих с ночи пытаются отремонтировать оборудование. Восстановить подачу электроэнергии обещают к 16:00.