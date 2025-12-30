В Новошахтинске из-за коммунальной аварии два поселка остались без воды

Фото: Дондей

В Новошахтинске из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 30 декабря, два поселка остались без воды.По словам министра ЖКХ региона, водоснабжение прекращено из-за повреждения на водоводе на пересечении улиц Кораблевская и Белорусская. В связи с этим остановлена насосная станция «Полевая».Без воды временно остались жители поселков 2-го отделения 6-го Совхоза и Новой Соколовки.Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к вечеру 30 декабря.