В Новошахтинске из-за коммунальной аварии два поселка остались без воды

В Новошахтинске из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 30 декабря, два поселка остались без воды.

По словам министра ЖКХ региона, водоснабжение прекращено из-за повреждения на водоводе на пересечении улиц Кораблевская и Белорусская. В связи с этим остановлена насосная станция «Полевая».

Без воды временно остались жители поселков 2-го отделения 6-го Совхоза и Новой Соколовки.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к вечеру 30 декабря.
Фото: Дондей
