В ДТП с тремя машинами под Волгодонском погиб один человек

На подъезде к Волгодонску Ростовской области произошло массовое ДТП, в котором погиб 21-летний водитель. Инцидент произошел утром 30 декабря.

По данным донской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой находился 27-летний мужчина. После этого «ВАЗ» врезался в «Мерседес Бенц», под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии водитель «ВАЗ 2112» скончался на месте. Пассажиры «Мерседеса», 72 и 43 лет, получили травмы.
Фото: Госавтоинспекция РО
