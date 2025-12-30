В ДТП с тремя машинами под Волгодонском погиб один человек

Фото: Госавтоинспекция РО

На подъезде к Волгодонску Ростовской области произошло массовое ДТП, в котором погиб 21-летний водитель. Инцидент произошел утром 30 декабря.По данным донской Госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой находился 27-летний мужчина. После этого «ВАЗ» врезался в «Мерседес Бенц», под управлением 46-летнего водителя.В результате аварии водитель «ВАЗ 2112» скончался на месте. Пассажиры «Мерседеса», 72 и 43 лет, получили травмы.