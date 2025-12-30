Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ракетную опасность объявили в Ростовской области уже дважды за утро

Ракетную опасность объявили в Ростовской области уже дважды за утро

Жители Ростовской области второй раз за сутки получили уведомления об угрозе ракетного удара. Сообщение от РСЧС поступило в 11:15, буквально через полчаса после отмены предыдущей тревоги, объявленной в 10:00.

Власти региона настоятельно рекомендуют населению незамедлительно проследовать в укрытия: подвалы, подземные парковки или специально оборудованные убежища. Необходимо оставаться в безопасном месте до поступления сигнала "Отбой".

Ситуация усугубляется тем, что на территории Ростовской области сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Жителям необходимо проявлять повышенную бдительность, сообщать о подозрительных объектах и соблюдать меры предосторожности.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.