Ракетную опасность объявили в Ростовской области уже дважды за утро
Жители Ростовской области второй раз за сутки получили уведомления об угрозе ракетного удара. Сообщение от РСЧС поступило в 11:15, буквально через полчаса после отмены предыдущей тревоги, объявленной в 10:00.
Власти региона настоятельно рекомендуют населению незамедлительно проследовать в укрытия: подвалы, подземные парковки или специально оборудованные убежища. Необходимо оставаться в безопасном месте до поступления сигнала "Отбой".
Ситуация усугубляется тем, что на территории Ростовской области сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Жителям необходимо проявлять повышенную бдительность, сообщать о подозрительных объектах и соблюдать меры предосторожности.