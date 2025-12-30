Ракетную опасность объявили в Ростовской области уже дважды за утро

Фото: Donday

Жители Ростовской области второй раз за сутки получили уведомления об угрозе ракетного удара. Сообщение от РСЧС поступило в 11:15, буквально через полчаса после отмены предыдущей тревоги, объявленной в 10:00.Власти региона настоятельно рекомендуют населению незамедлительно проследовать в укрытия: подвалы, подземные парковки или специально оборудованные убежища. Необходимо оставаться в безопасном месте до поступления сигнала "Отбой".Ситуация усугубляется тем, что на территории Ростовской области сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Жителям необходимо проявлять повышенную бдительность, сообщать о подозрительных объектах и соблюдать меры предосторожности.