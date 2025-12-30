Новогодняя селедка под шубой выйдет ростовчанам дороже, чем в прошлом году

Фото: Парк Лога

Как обычно, под праздники цены кусаются. И селедка под шубой, без которой Новый год - не праздник, тоже "подросла" в цене.В классический рецепт входят: сельдь — 400 г; свёкла — две крупных штуки; морковь — 2 средних; картофель — 4–5 небольших; яйца — пять штук; майонез — 200 грамм; лук репчатый — ½ от средней луковицы; соль — по вкусу.Если в прошлом, 2024, году приготовить этот салат на семью (порции на 4 человека) стоило от 260 до 420 рублей, то в этом, 2025, году придется выложить от 294 до 435 рублей.Главный виновник - селедка. Обычная селедка подорожала ощутимо, и теперь 400 грамм, нужные для салата, обойдутся в копеечку - почти в 164 рубля. А если не хочется возиться с костями и взять филе, то готовьтесь заплатить больше 254 рублей! Майонез и лук тоже слегка подорожали, но не так критично.Конечно, есть и приятные моменты: яйца, картошка и свекла стали немного дешевле. Морковка осталась примерно по той же цене. Это немного сгладит общую картину.В общем, если готовить "шубу" экономно, с обычной селедкой, то можно уложиться примерно в 294 рубля. Но если брать филе да еще и упаковку яиц (их же продают по 10 штук), то придется заплатить около 435 рублей.