Опубликованы новые тарифы на электричество в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

Опубликованы тарифы платы за электроэнергию в Ростовской области. С января 2026 года поменяются правила расчета платежей. Начнет действовать система трех тарифов, где цена за киловатт будет зависеть от того, сколько энергии тратит домохозяйство.Самый выгодный, льготный тариф сохранится для тех, кто укладывается в 3200 кВт·ч в месяц. Считается, что в среднем одна семья расходует около 213 кВт·ч. Для селян и домов с электроплитами, электрическим отоплением или водонагревателями этот лимит будет выше. Многодетные семьи смогут платить по льготному тарифу, сколько бы ни потратили.Если расходы составят от 3200 до 6000 кВт·ч, то цена поднимется до уровня, который сейчас действует за превышение нормы. А тем, кто потребляет больше 6000 кВт·ч в месяц, придётся платить почти как бизнесу — по тарифам, близким к рыночным.Нововведение будет действовать параллельно с общим подорожанием коммунальных услуг в 2026 году на 11,7%.