На Дону за сутки 29 декабря ликвидировали семь техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки 29 декабря ликвидировали семь техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ликвидации участвовали 92 человека и 43 единицы техники. Помимо тушения пожаров, спасатели также выезжали на места семи ДТП.
Фото: ГУ МЧС по РО
