Юрий Слюсарь ввел запрет на отключение света, воды и тепла на период праздников

В Ростовской области на период праздников введён запрет на отключение света, воды и тепла. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Как сообщил губернатор, запрещены любые плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или света. Службы координируют действия между собой, чтобы оперативно ликвидировать аварии и их последствия.

На время праздников задействуют 1 347 ремонтных бригад. В полной готовности находятся более 1 360 единиц техники. График дежурств всех служб установлен с 31 декабря по 11 января.
Фото: DonDay
