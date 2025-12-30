Крупный пожар в Ростовской области едва не оставил пару без дома

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Жители станицы Базковской Шолоховского района чудом избежали трагедии. Утром 28 декабря в их доме вспыхнул пожар. Информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, огонь вспыхнул в летней кухне, пристроенной к жилому дому. Хозяева проснулись от запаха гари и треска шифера. Глава семейства попытался самостоятельно справиться с пламенем, но безуспешно.Прибывшие на место происшествия восемь пожарных и две единицы техники оперативно локализовали возгорание. К сожалению, огонь успел уничтожить кровлю летней кухни и все имущество, находившееся внутри.