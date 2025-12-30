Ростовчане пожаловались на состояние трамвая №1

Фото: соцсети

В Ростове жители выразили недовольство состоянием трамвая № 1. В социальных сетях глава города получил от ростовчанки Ольги сообщение с фотографией и просьбой обратить внимание на проблему.Женщина рассказала, что воспользовалась городским транспортом и была разочарована. По её словам, трамвай двигался медленно, а шум мешал комфортному передвижению.Ростовчанка выразила недовольство техническим состоянием трамвая № 1. По ее словам, транспорт работает с трудом, а его скорость близка к скорости пешехода. Транспорт грохочет, периодически глохнет и издаёт лязгающие звуки. Внешний вид внутри трамвая тоже не радует: на окнах видны следы клея от старой рекламы, а вместо кнопки вызова водителя торчит провод.Ольга попросила власти не ограничиваться отписками, а прокатиться в трамвае, чтобы оценить проблему на личном опыте.В администрации города ответили женщине, что дополнительно проверят трамвай № 1 и усилят контроль за работой поста мойки и уборки трамваев.Отметим, что в Ростове всего пять трамвайных линий. Несмотря на то, что в основном ростовчане предпочитают автобусы, некоторые трамвайные маршруты пользуются популярностью.