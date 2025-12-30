Фото: БК Барс

Как сообщили в региональном правительстве, спортивным клубам Ростова в 2026 году выделят 1 млрд рублей за счет облигаций.Два известных клуба больше не будут участвовать в регулярных чемпионатах России. Как заявили представители баскетбольной и хоккейной команд, проблема заключается в отсутствии финансовой помощи от региональных властей. Однако губернатор Юрий Слюсарь выразил готовность оказать поддержку спортивным клубам.Грантовая помощь предназначена для развития профессионального спорта. Глава региона подчеркнул, что при распределении средств не будет учитываться текущее положение команд в турнирной таблице.Губернатор распорядился начать реализацию механизма поддержки уже в январе. Сначала средства будут перечислены командам, чей сезон завершается весной. Затем поддержка будет оказана тем командам, которые продолжают выступления.