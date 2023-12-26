В Ростове в новогоднюю ночь будут следить за запуском салютов

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В Ростове в новогоднюю ночь проследят за соблюдением запрета на запуск салютов. На улицах города будут дежурить сотрудники МЧС.Напомним, ранее власти сообщали, что с 1 декабря использовать пиротехнику запрещено. Под ограничение попали и изделия, которые издают громкие звуки и запускают в воздух. Речь идет о фейерверках и петардах.Начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов сообщил, что запуск пиротехнической продукции будет слышен. Если дежурные спасатели увидят граждан, которые запускают фейерверки, о них сообщат в правоохранительные органы.Для тех граждан, которые нарушают запрет, положен штраф.