В Новочеркасске уволился управляющий делами администрации

Управляющий делами администрации Новочеркасска уволился по собственному желанию. Александр Бабков ушел с должности 15 февраля.На пост его назначил экс-глава казачьей столицы Игорь Зюзин. После заключения начальника под стражу Бабков остался в администрации и проработал на месте управделами два года.Как сообщил DonDay Новочеркасск, чиновник вернулся на службу в правительство донского региона. Ранее он уже работал там на должности специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления региональной и муниципальной политики.С 16 февраля обязанности Бабкова в администрации Новочеркасска временно исполняет руководитель управления муниципальной инспекции Павел Филимонов.