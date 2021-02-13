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В Новочеркасске уволился управляющий делами администрации

В Новочеркасске уволился управляющий делами администрации
Управляющий делами администрации Новочеркасска уволился по собственному желанию. Александр Бабков ушел с должности 15 февраля.

На пост его назначил экс-глава казачьей столицы Игорь Зюзин. После заключения начальника под стражу Бабков остался в администрации и проработал на месте управделами два года.

Как сообщил DonDay Новочеркасск, чиновник вернулся на службу в правительство донского региона. Ранее он уже работал там на должности специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления региональной и муниципальной политики.

С 16 февраля обязанности Бабкова в администрации Новочеркасска временно исполняет руководитель управления муниципальной инспекции Павел Филимонов.

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