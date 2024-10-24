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В Новочеркасске прокуратура заинтересовалась масштабной аварией на водопроводе

В Новочеркасске прокуратура заинтересовалась масштабной аварией на водопроводе
Вечером 23 октября в Новочеркасске произошло масштабное отключение водоснабжения, затронувшее более 40 тысяч жителей города. Ученики некоторых районов были переведены на дистанционное обучение.

Авария затронула несколько населённых пунктов Промышленного района: посёлки Октябрьский, Молодёжный, Хотунок, Персиановка и Новосёловка. В результате происшествия без воды остались восемь школ.

К счастью, прорыв удалось устранить ближе к полуночи. Однако прокуратура Ростовской области заинтересовалась ситуацией и начала расследование, чтобы установить причины аварии. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.
Фото: ростов.ру
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