В Новочеркасске прокуратура заинтересовалась масштабной аварией на водопроводе

Фото: ростов.ру

Вечером 23 октября в Новочеркасске произошло масштабное отключение водоснабжения, затронувшее более 40 тысяч жителей города. Ученики некоторых районов были переведены на дистанционное обучение.Авария затронула несколько населённых пунктов Промышленного района: посёлки Октябрьский, Молодёжный, Хотунок, Персиановка и Новосёловка. В результате происшествия без воды остались восемь школ.К счастью, прорыв удалось устранить ближе к полуночи. Однако прокуратура Ростовской области заинтересовалась ситуацией и начала расследование, чтобы установить причины аварии. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.