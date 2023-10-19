В Ростовской области 80 тысяч жителей остались без холодной воды

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В Ростовской области без водоснабжения остались 80 тысяч жителей. Информацию об этом сообщили в ГУБ РО «Управление систем водоснабжения».Меры связаны с аварией на 800-метровом водоводе. С 9:00 водоснабжение приостановлено в границах: поселки Каменского района (хутор Старая Станица, поселок Рубежный, хутор Волченский), Гуковское и Алмазненское направления (хутор Ясный, посёлок Первомайский), Зверевское направление и поселки Красносулинского района (хутор Комиссаровка, поселки Углеродовский, Розет, хутор Лихой, поселки Чичерино, Молодежный, хуторы Михайловка, Холодный Плес, Малое Зверево и поселок Тацин). Массовые перебои с водой ожидаются также в Гуково.Восстановить водоснабжение обещали после завершения аварийно-ремонтных работ. Пока для местных жителей организуют подвоз воды по заявкам.