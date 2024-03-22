Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новочеркасске на две недели перекрыли проезд на Комитетской

В Новочеркасске на две недели перекрыли проезд на Комитетской
В Новочеркасске Ростовской области на две недели ограничили движение транспорта. Информацию об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет об участке от проспекта Ермака до улицы Московской. Временные меры будут действовать с 22 марта по 5 апреля. Причиной тому стала реконструкция водопроводной сети.

Не исключено, что из-за перекрытого проезда на участке образуется пробка. Пока водителям следует заранее планировать свои поездки и искать пути объезда.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.