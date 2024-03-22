В Новочеркасске на две недели перекрыли проезд на Комитетской

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В Новочеркасске Ростовской области на две недели ограничили движение транспорта. Информацию об этом сообщили в городской администрации.Речь идет об участке от проспекта Ермака до улицы Московской. Временные меры будут действовать с 22 марта по 5 апреля. Причиной тому стала реконструкция водопроводной сети.Не исключено, что из-за перекрытого проезда на участке образуется пробка. Пока водителям следует заранее планировать свои поездки и искать пути объезда.