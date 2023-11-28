Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На участке трассы М-4 «Дон» на две недели изменилась схема движения

На участке трассы М-4 «Дон» на две недели изменилась схема движения
Схема движения транспорта изменилась на участке трассы М-4 «Дон». Об этом 27 ноября сообщил «Автодор».

Временные меры вступили в силу в ночь на 28 ноября. Речь идет об участке реконструкции моста через Северский Донец. Проехать теперь можно только по двум полосам в сторону юга и Москвы – по одной в каждом направлении.

Объехать участок через временный и строящийся мосты пока нельзя.

Схема движения транспорта будет действовать на протяжении двух недель. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут.
Фото: Автодор
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.