На участке трассы М-4 «Дон» на две недели изменилась схема движения

Фото: Автодор

Схема движения транспорта изменилась на участке трассы М-4 «Дон». Об этом 27 ноября сообщил «Автодор».Временные меры вступили в силу в ночь на 28 ноября. Речь идет об участке реконструкции моста через Северский Донец. Проехать теперь можно только по двум полосам в сторону юга и Москвы – по одной в каждом направлении.Объехать участок через временный и строящийся мосты пока нельзя.Схема движения транспорта будет действовать на протяжении двух недель. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут.