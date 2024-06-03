В Новочеркасске без вести пропала 43-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В городе Новочеркасске Ростовской области без вести пропала 43-летняя женщина. О местонахождении Евгении Трифоновой нет информации с 31 мая.В тот день местная жительница вышла из дома по делам и больше не возвращалась. После этого женщина перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу, они обратились в полицию с заявлением о пропаже. Позднее к поискам подключили волонтеров.Валерия ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У нее короткая стрижка, светлые волосы и светлые глаза.В день исчезновения женщина надела белый топик без рукавов, синие джинсы и обула бежевые кроссовки.Если вы знаете, где Евгения может находиться, сообщите по номеру: 112.