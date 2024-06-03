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В Новочеркасске без вести пропала 43-летняя женщина

В Новочеркасске без вести пропала 43-летняя женщина
В городе Новочеркасске Ростовской области без вести пропала 43-летняя женщина. О местонахождении Евгении Трифоновой нет информации с 31 мая.

В тот день местная жительница вышла из дома по делам и больше не возвращалась. После этого женщина перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу, они обратились в полицию с заявлением о пропаже. Позднее к поискам подключили волонтеров.

Валерия ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У нее короткая стрижка, светлые волосы и светлые глаза.
В день исчезновения женщина надела белый топик без рукавов, синие джинсы и обула бежевые кроссовки.

Если вы знаете, где Евгения может находиться, сообщите по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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