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Предприниматель из Ростовской области предстанет перед судом за смерть рабочего от удара током

Предприниматель из Ростовской области предстанет перед судом за смерть рабочего от удара током
Предприниматель из Ростовской области предстанет перед судом за смерть рабочего. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Происшествие случилось летом 2020 года в поселке Матвеев Курган. Местный житель нанял бригаду рабочих, которые должны были сделать крышу навеса. Во время работ один из мастеров случайно схватился за провода, которые находились под высоким напряжением. В результате мужчину убило током.

- Обвиняемый не обеспечил комплекс мер безопасности, допустил к их выполнению работника без обучения, инструктажа и при отсутствии средств индивидуальной защиты. Более того, с работником не заключался трудовой договор, - рассказали в надзорном ведомстве. - Уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, направлено в суд.

Если вину предпринимателя докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

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