Предприниматель из Ростовской области предстанет перед судом за смерть рабочего от удара током

Предприниматель из Ростовской области предстанет перед судом за смерть рабочего. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.Происшествие случилось летом 2020 года в поселке Матвеев Курган. Местный житель нанял бригаду рабочих, которые должны были сделать крышу навеса. Во время работ один из мастеров случайно схватился за провода, которые находились под высоким напряжением. В результате мужчину убило током.- Обвиняемый не обеспечил комплекс мер безопасности, допустил к их выполнению работника без обучения, инструктажа и при отсутствии средств индивидуальной защиты. Более того, с работником не заключался трудовой договор, - рассказали в надзорном ведомстве. - Уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, направлено в суд.Если вину предпринимателя докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.