В Новочеркасске сотрудник подрядной организации предстанет перед судом за смерть рабочего на ГРЭС

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В Новочеркасске сотрудник подрядной организации пойдет под суд за смерть наемного рабочего на ГРЭС. Ивана Кузнецова обвиняют по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».Трагедия случилась в марте 2023 года. В тот день монтажник, которого наняли работать в филиале Новочеркасской ГРЭС, находился на предприятии в небезопасных условиях. На производстве при выполнении своих задач он получил ожоги головы, туловища и конечностей. От полученных травм мужчина скончался.Когда правоохранители начали выяснять причину трагедии, оказалось, что сотрудник подрядной организации Кузнецов не выполнил свои обязанности по охране труда и соблюдению правил безопасности при работах на высоте. Он допустил рабочего на производство без необходимой подготовки.Если же вину начальника признают, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Также в течение трех лет Кузнецов не сможет занимать определенные должности.