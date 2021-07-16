Более тысячи ростовчан останутся без света в начале рабочей недели

Более тысячи жителей Ростова останутся без света в начале рабочей недели. График отключений предоставил Донэнерго.Так, 19 июля отключение света с 9:00 до 16:00 ждет жителей улиц Украинской, со 106 по 150 дом и со 127 по 167, Амурской, с 1 по 24, Краматорской, с 1 по 19 и со 2 по 26, а также Вятской, с 1 по 23 и со 2 по 44. Кроме того, без электроэнергии останутся переулки Мезенский, с 48 по 78, с 1 по 15 и со 107 по 113, Магаданский, с 1 по 17 и со 2 по 12, Ангарский, с 1 по 9 и со 2 по 6, Самарский, с 43 по 59 и с 72 по 98, Ильменский, с 77 по 95 и с 74 по 94, а также Волочаевский, с 77 по 97 и с 76 по 96, Суржский, с 71 по 91, с 80 по 100 и Клязьменский, с 79 по 101.Также электричества не будет до 17:00 на улицах Портовой, 193/2 и Подгорной, 54, а также в Красногорском переулке, со 2 по 30 и с 11 по 23. На этом участке света не будет сразу целых три дня. К счастью, на ночь электроэнергию будут давать.До 18.00 в понедельник отключат свет на проспекте Стачки, 250 и 259А, а также 37-й дом на улице Любительской и 17П и 17Е - на Пескова. Кроме того, с 19 по 20 июля не будет работать конгресс-отель «Амакс».Во вторник отключения до 16:00 начнутся на проспекте Мира, 15А, 19, 12-24, улицах Инструментальной, с 23 по 49 и с 8 по 18, Промышленной, с 42 по 54 и с 35 по 47, Металлургической, с 22 по 24, Новой, с 23 по 29, а также в переулках, Сборном, со 2 по 44, Деревообделочном, с 1 по 15.До 17:00 без света будут жители домов на улицах Ерёменко, с 58 по 60, включая все дроби, и проспект 40-летия Победы, 43, 63, 73 и 75, также включая все дроби. То же самое ждёт ростовчан на улицах Каменобродской, с 3 по 29 и со 2 по 18, Вологодской, с 26 по 38, Боряна, с 3 по 31 и с 8 по 26, а также Баграмяна, Алагирской, Односторонней, Каракумской, Новополоцкой и в переулках Персиановском, Сумском и Безымянном.