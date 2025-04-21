В начале рабочей недели ростовчан ожидает массовое отключение электричества

Фото: дондей

В начале новой рабочей недели жителей Ростова ожидают веерные отключения электроэнергии. Информацию об этом распространила пресс-служба компании «Донэнерго» на своём официальном сайте.В частности, в понедельник, 21 апреля, с девяти утра до пяти вечера электричество будет отсутствовать по следующим адресам: Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; Тельмана, 72; Ворошиловский, 87, 89/80; Коллективная, 1-77, 2-66; Водопьянова, 1-13, 2-10; Коккинаки, 1-15, 2-8; Слепнёва, 1-7; Леваневского, 1-39, 2-32; Чкалова, 1-97, 2-118; Зеленодольская, 1-35, 2-38; Кировоградская, 2-50, 9-47; Ляпидевского, 2-12; Железнякова, 1-7, 2-10; Димитрова, 1-51, 2-74; Руставели, 2-90; Грекова, 3-35, 4-34; Полторацкого, 72-120, 87-119; Цимлянская, 1-41, 2-40; Молокова, 17/53; Малюгиной, 220/84, 232, 236; Кировский, 79/236; Университетский, 78 «Г», 84. Кроме того, с 9:00 до 18:00 будет обесточена НПС Родионовка.Во вторник, 22 апреля, с девяти утра до пяти вечера без электроснабжения останутся дома, расположенные по адресам: Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; Тельмана, 72; Ворошиловский, 87, 89/80; Орбитальная, 13, 15; Солнечная; 2-я Циолковского; 35-я Линия, 21-81; 37-я Линия, 12-76, 25-97; 39-я Линия, 24-90; Богданова, 58-74; 2-я Пролетарская, 51-55, 44-54; Сарьяна, 48-66, 55-73; Филимоновская, 2-18, 17-19; Эстонская, 1-47; 1-й переулок, 2-4; Сиверса, 28А, 31.Также в этот день с 9:00 до 18:00 электричество отключат на улицах: Кржижановского, 77-115, 96-130; Марины Расковой, 1-11, 2-14; Герцена, 87-135; Якуба Колоса, 1-7, 2-8; Аккуратная, 2в; Бетховена, 1-3; Бородина, 1-31, 2-18; Котовского, 2-46, 1-45; Прудовая, 1-37, 2-28; Вёшенский, 1-23, 2-8; Доватора, 2-40, 1-17, 51, 55, 57в, 59в; Латвийская, 1-27, 2-24; Лесная, 8-52, 51-57; Нарвская, 1-25, 2-26; Приамурская, 1-21, 2-24; Прибалтийская, 1-23, 2-26; Прудовая, 1-37, 2-28; Светлая, 1-37, 2-24; Чайковского, 1-23, 2-26; Бессарабская, 1-25, 2-28; Ейская, 1-11, 2-12; Кронштадтская, 1-33, 2-34; Кутузова, 1-23, 2-18; Литовская, 1-27, 2-30; Сестрорецкая, 1-35, 2-30; Тюленина, 1-27, 2-22; Багряный, 1-13, 2-20; Главная, 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; Лунный, 1-9, 2-10; Лучистая, 1-23, 2-28; Озарённая, 1-35, 2-42; Осенняя, 1-67, 2-44; Прелестная, 2-16; Радостный, 1-15, 2-16; Клубничная, 54; Оливковая, 2-4; Цветная, 2; Цветочная, 2-4, 38; СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино» Мачтовая, 13; ДНТ «Геолог»; Кооператив «Заря»; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход»; Романтичная, 41; Змеевский проезд, 1; Камышинская, 1-31, 2-32; Кузнечная, 1-47, 8-52; Магнитогорская, 1, 3/28, 4-34; Пржевальского, 9-23, 10-28; Урицкого, 41-63; Циолковского, 11-41; Портовая, 543.Кроме того, с 10:00 до 12:00 отключат электроэнергию по адресу: 2-я Краснодарская, 147/3, 147, 147а, 147б, 147/4, 149/8.Причина временного отсутствия электроснабжения - проведение плановых ремонтных работ на электросетях.