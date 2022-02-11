Тысячи ростовчан останутся без света в начале рабочей недели

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В домах тысячи жителей Ростова-на-Дону не будет света в начале новой рабочей недели. График отключений электроэнергии предоставили в «Донэнерго».В понедельник, 14 февраля, без света останутся ряд садовых товариществ, расположенных в западной части города. Среди них «Ростовэнерго», «Садовод-Любитель», «Мечта» и «Астрагал». Лампочки здесь загорятся только в шесть часов вечера.Также с девяти утра до пяти вечера света не будет в домах №25-№47 на улице Пугачева, также на Молодежной 61-83, Грисенко 3-17, Лихачева 3-15, Российской 5-42 и Хасанской 1-35. Обесточат дома, которые находятся на Евдокимова 64-96, Фурмановской 45-89, Краснокурсантской 45-76. Кроме того, в графике плановых отключений есть несколько зданий в Оренбургском переулке 92-114, Тбилисский 29-96 и Грузинский 41-66, Ялтинский 23-84, Батумский 25-90.Продолжатся работы и 15 февраля. С девяти утра и до четырех дня лампочки потухнут в домах №29-№90 на улице Андрея Сладкова, Калинина 59, 63-65 и 74-78, Осипенко 16-62, Губаревича 39-117, Квартальный 1-16. Та же участь ждет жителей домов улице 5-й Кольцевой, 6-й Кольцевой 9. Кроме того света не будет на Кузбасском 1-8, Профсоюзной 91-119 и 216-296, Разина 2-54, Ясной в двух домах: 33 и 35а, на улице Дальневосточной 1-77, Республиканской №143, Скачкова №2-26 и в других. С восьми утра и до пяти вечера этого же электричество отключат в одном доме №86 на 2-ой Краснодарской.Временные неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования.