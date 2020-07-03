В начале недели на Дону сохранится аномальная жара

В Ростовской области в ближайшие дни сохранится аномальная жара.Согласно данным Северо-Кавказского бюро по гидрометеорологии, высокие температуры ожидаются с 6 по 8 июля.Во второй половине дня 6 и 7 июля столбики термометров зафиксируются на уровне +40...+41 градус. Максимальные температуры прогнозируются на востоке и юге области. В Ростове в эти дни – до +39 градусов. Ночи не принесут прохлады. По данным синоптиков, в ночные часы в регионе от +23 до +28 градусов.Жара немного спадёт только в среду, 8 июля. В этот день на Дону прогнозируется от +34...+39 градусов, в Ростове – до +39 градусов.Вечером 8 июля в ряде районов области и в донской столице ожидаются кратковременные дожди, местами - с грозами.Во второй половине недели в Ростове температура не поднимется выше +33 градусов.