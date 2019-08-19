На Дону в ближайшие дни прогнозируют жару до 40 градусов



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В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируют повышение температуры. По данным синоптиков, столбики термометров поднимутся до +40 градусов.



В связи с сильной жарой донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

- По данным «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 22 и 23 августа местами по югу и востоку Ростовской области ожидается сильная жара - до +40 градусов, - добавили в спасательном ведомстве.



В Ростове самые жаркие дни придутся на конец недели. В четверг в полдень в донской столице ожидается до +36 градусов. Такая же температура прогнозируется в субботу.



Жара немного спадёт только в воскресенье. Температура опустится до +33 градусов.

Ближайшие несколько дней на Дону сохранится солнечная и практически безветренная погода.