Власти Ростова обсуждают с горожанами проекты обновления детских площадок

Фото: Администрация Ростова

В Ворошиловском и Железнодорожном районах Ростова прошли восемь встреч, на которых обсуждались проекты благоустройства детских игровых площадок с жильцами многоквартирных домов.В опросном листе представлено несколько наименований: двухсекционные качели, песочницы, игровые комплексы, спортивные объекты, вращающиеся качели, лавочки, урны и другое. Старые элементы заменят на новые. Они более современные и безопасные.Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин подчеркнул, что при формировании проектов благоустройства будут учтены все пожелания горожан.- До конца апреля проведем встречи еще в Кировском и Ленинском районах, чтобы каждый мог высказать свои идеи и предложения, - отметил глава города. - В рамках данной программы будут благоустроены 12 детских площадок.Согласно поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в этом году в регионе планируют реконструировать почти 200 детских площадок. Для этих целей было выделено 500 миллионов рублей. Проект продолжат и в 2026 году.