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В Морозовске перезахоронили останки красногвардейца, погибшего во времена ВОВ

В Морозовске перезахоронили останки красногвардейца, погибшего во времена ВОВ
В Морозовске состоялась церемония перезахоронения останков бойца, погибшего во времена войны 1941-1945 годов. Солдата погребли 11 июня на Южном городском кладбище. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказали поисковики военно-исторического центра «Станица».

Погибшим оказался Дмитрий Зуев. Мужчина был стрелком 133-й отдельной стрелковой бригады. 30 октября 1942 года он лишился жизни в бою.

Многие годы считалось, что солдат захоронен в Новгородской области - севернее деревни Дедно Полавского района. Но в 2021 году поисковики выяснили, что останки все это время находились совсем в другом районе - Демьянском (в городе Сердобске).

Вскоре останки доставили на родину солдата. 11 июня 2022 года состоялась церемония перезахоронения. На ней присутствовали сын, внуки, правнуки бойца, а также жители Морозовска, которые пришли почтить память героя.
Фото: соцсети.
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